「今日好き」りんか、クロップド丈×ショーパンから美ウエスト＆ほっそり美脚輝く「何でも似合う」「努力の賜物」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月31日までに、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一イケメン高校生の恋人「美脚が眩しい」ショーパン姿
りんかは、FRUITS ZIPPERの楽曲「ピポパポ」をBGMに、同曲の振り付けでダンスをする動画を公開。クロップド丈のTシャツからは引き締まったウエストが、また、ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「何でも似合う」「努力の賜物」「ダンス可愛すぎる」「フルでお願い」「美脚が眩しい」「ジャラジャラ感最高」「リズム感が最高にキュート」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんか、ショーパンコーデから美脚披露
◆りんかの投稿に反響
