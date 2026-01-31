声を真似っこする人形で遊んでみた飼い主さん。すると、興味津々だった猫さんたちが想像以上にビビったそうで！？まるでお手本のような猫さんたちの反応は、TikTokで153万回以上再生され、「人形が喋るたびに皆飛び跳ねてるの可愛いww」「反射神経えぐすぎて同時に動いてるように見えるw」といった声が寄せられました！

【動画：言葉をマネする人形で遊んでみたら、猫たちが……想像以上のリアクション】

声を真似っこする人形に興味津々

TikTokアカウント「cat＆frog（@catfrog53）」さまは、大勢の猫さんとカエルさんと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。

賑やかで個性豊かな猫さんたちにある日、声を真似っこする人形をプレゼントした飼い主さん。そんな人形に、最初は興味津々な様子で近づいてきたという猫さんたち。

「なんだこいつ？」「新入りか？」といった様子で人形を覗き込んでいた猫さんたちですが、飼い主さんが「くらら」と声をかけると……

おうむ返しした人形に、ビクッと大きく反応！同時に反射的に後ろへとピョンッと飛び上がって後退りする猫さんたち！まるで信じられないものを見るかのように、硬直したまま人形を見つめ返していたそうですよ（笑）

喋るたびにビビりまくる猫さんたち

さらにその後も、「まぁちゃん」「ポッポ」と猫さんたちの名前を呼んでいく飼い主さん。その度に、人形は飼い主さんの声をおうむ返しし、猫さんたちはその声にビクッと飛び上がって驚く最高のリアクションを見せてくれたのだとか！

何度も名前を呼べば、「おうむ返しする人形だ」と理解できるはずなのに、何度も驚いては、再び人形に近づき、再び真似っこする人形に飛び上がってビビり倒す猫さんたち。

「うおっ！？」とまるで人間のような驚く声が聞こえてきそうな猫さんたちのお手本のような反応は、思わず飼い主さんを笑わせてしまうのでした！

お手本のような反応が話題に

まるでコントのようなお手本のような猫さんたちの驚きっぷりは、TikTokアカウントでも記事執筆時点で153万回以上再生されるほど話題になりました！

コメント欄には「人形が喋るたびに皆飛び跳ねてるの可愛いww」「反射神経えぐすぎて同時に動いてるように見えるw」「途中飼い主さんの声にビクってなってるのかわいい笑」「人形まだ動いてないのに手前の子ビクッてなってるw」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「cat＆frog」さまでは、今回紹介したような猫さんたちの愉快な様子や、猫さんと一緒に暮らす愛らしいカエルさんの日常が紹介されています。

1匹1匹、個性が溢れているので、ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cat＆frog（@catfrog53）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。