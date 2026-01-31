今年は柏の本拠地で開催された

毎年恒例のちばぎんカップが1月31日、三協フロンテア柏スタジアムで行われ、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦。

30回目の節目となった一戦は2-1で柏が競り勝った。

柏は昨季から変わらず3バックでスタートし、千葉も変わらず4バックでスタート。序盤は柏がボールを保持して千葉陣内に押し込む時間が続いたが、千葉も球際でのバトルには負けることなく、ショートカウンターを狙う展開が続いた。

そのなかで前半11分、右サイドのコーナーキックを素早くリスタートさせると、MF久保藤次郎のパスを受けたMF中川敦瑛がペナルティーエリア手前でシュート。相手DFにあたってコースが変わり、ゴールネットを揺らした。

柏がポゼッション率で圧倒し、前半13分にはFW細谷真大がチャンスを迎え、同29分には敵陣でボールを奪った久保が相手GKと1対1を迎えるが、千葉のGK若原智哉が好セーブ。シュート数は柏が15本で千葉が0本。CKも柏が13回で千葉が0回と一方的な前半となった。

後半から柏は川崎フロンターレから新加入のMF山内日向汰が出場し、千葉の小林慶行監督はMF姫野誠を小林裕介の2人を送りこ込む。後半14分には千葉が3枚替えを行うが、柏が押し込む展開が続いた。

そのなかで千葉は後半21分、右サイドのCKからクロスが上がると、ゴール前でFW石川大地がヘディングでうまく合わせて同点に。このゴールで勢いづいた千葉が徐々にシュート数を増やしていく。MF猪狩祐真と姫野が前へのベクトルを強くしていった。

それでも、柏は後半38分にPA内でボールを受けた久保が相手DFをかわして左足ミドル。千葉のGK若原も見送ったシュートが左ポストに当たりながらゴールネットを揺らして柏が勝ち越しに成功。そのまま2-1で勝利し、ちばぎんカップの通算成績は柏が19勝、千葉が11勝となった。（FOOTBALL ZONE編集部）