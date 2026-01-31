◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ノルディックスキー・ジャンプ男子のレジェンド、葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝の９度目の五輪挑戦は１７、１８日のＷ杯札幌大会２連戦でともに予選落ちとなり、幕を閉じた。１８日の試合後、声をかけると「次（３０年フランス・アルプス地域五輪）も目指す。また応援してよ」と現役続行を改めて宣言。握ってきた手の力強さに驚かされた。

気力と五輪への執念は衰えない。１つ年下の私が「もうあちこち痛くて、次の五輪はテレビで見ますよ」と冗談めかして返すと「松チャン、すべては気持ちだよ。気持ち」と拳で胸をたたいて鼓舞してくれた。その姿は気力に満ちた昔の葛西そのものだった。

１６日の予選落ち（本戦は１７日）が決まると、予選終了前に取材を受けずに会場を後にした。談話を発表したとはいえ、胸中は聞かずとも理解できた。五輪が消滅した１８日、「悔しくて眠れなかった」と若手選手のように顔を紅潮させる姿はまぶしかった。

「葛西世代」はもう５０歳過ぎ。気力、体力の曲がり角。会社で難しい立場にいる人も多い。葛西はそんな人生の岐路に立たされている世代の「旗手」でもある。その姿がどれだけの人々の勇気となっているか。

母を火事で亡くし、金メダルを獲得した９８年長野五輪団体メンバーから漏れる屈辱を味わい、その後、妹も病気で亡くすなど輝かしい経歴とは裏腹に、悲しみもあった人生。それでも「応援を力に」と苦難を乗り越え、競技を通して道を照らしてきた。「元気と勇気を届けられているなら続けたい」。その背中をずっと見ていたい。レジェンドはそう思わせてくれる人だ。（五輪担当・松末 守司）

◆松末守司（まつすえ・しゅうじ） ２０２０年入社。過去に冬季五輪３大会を取材。