¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬3°Ì¡¡°Å·¸õ¤Ç2ËÜÌÜ¤¬Ãæ»ß¡¡Æó³¬Æ²Ï¡¤¬ºÇ¹âÈôµ÷Î¥
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕÂè2Àïº®¹çÃÄÂÎ (30Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ô¥£¥ê¥ó¥²¥ó)
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥ô¥£¥ê¥ó¥²¥ó¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬277.8ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï½÷»Ò¡¦ÃË»Ò¡¦½÷»Ò¡¦ÃË»Ò¤Î½ç¤Ç1ËÜ¤º¤Ä2²ó¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ï¿¼¤¤Ì¸¤È¶¯É÷¤¬Â³¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç2ËÜÌÜ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢1ËÜÌÜ¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
郄Íüº»ÍåÁª¼ê¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤Î4¿Í¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï1¿ÍÌÜ¤Î¹âÍüÁª¼ê¤¬°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê103.5¥á¡¼¥È¥ë¤Èµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬134.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¤³¤ÎÆüÁ´Áª¼ê¤Ç1ÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£3¿ÍÌÜ¤Î´Ý»³Áª¼ê¤Ï124.0¥á¡¼¥È¥ë¡¢4¿ÍÌÜ¤Î¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï128.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ïº£µ¨½÷»Ò¸Ä¿Í¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×13¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëËå¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥ÄÁª¼ê¤¬114.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃË»Ò¸Ä¿Í¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë·»¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥ÄÁª¼ê¤¬128.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É4¿Í¹ç·×295.4ÅÀ¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¤ò0.6ÅÀ¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º®¹çÃÄÂÎ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¢¦º®¹çÃÄÂÎ½ç°Ì
1°Ì¡§¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ê295.4ÅÀ¡Ë
2°Ì¡§¥É¥¤¥Ä¡Ê294.8ÅÀ¡Ë
3°Ì¡§ÆüËÜ¡Ê277.8ÅÀ¡Ë