ＤｅＮＡ・木村洋太球団社長兼チーム統括本部長が３１日、キャンプ地の沖縄・宜野湾市で取材に応じ、新加入する前阪神のジョン・デュプランティエ投手の来日が遅れている件について言及した。「一部、パスポートの紛失というような情報も出ていたかと思うんですけど、改めて正しくお伝えすると、今回、来日にあたってパスポートとビザを撮り直す必要があって。本人が持っているものをなくしたわけではなく、新しく発行したものが、領事館から本人に届く間で紛失されたということがあるので。本人の過失とかではないということはご承知おきいただければ」と説明した。

そのうえで、現在、再発行手続きをしている最中という。「本人の手元に届き次第、最速で来られるようにというところで、何とか早い段階で合流してもらえればというふうに思っています」と話した。

来日のめどについては「行政手続きの問題なので、ちょっと我々ではコントロールできないので、なかなか明確には言えないです」とした。デュプランティエは現在、米国でトレーニング中という。