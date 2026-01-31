スポーツMCのパトリック・ユウさん（57）が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。18年間に渡って務めてきたヤクルトのスタジアムMCを卒業することを発表した。

31日に日付が変わった深夜0時46分に「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました。新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳けございません。長きに渡りスワローズファンの皆さまにはあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには沢山いいことを味合わせて頂きました。18年間ありがとうございました」（原文ママ）と報告した。

米国人の父と韓国人の母の間に誕生。ラジオDJを務めたあと、サッカーJ1神戸のスタジアムDJなどを経て上京し、ヤクルトの本拠・神宮球場ではつば九郎との軽妙な掛け合いが人気だった。

つば九郎の魂をデビュー当時の1994年4月から担ってきた担当者が2025年2月に急逝。同年シーズン、渡り鳥のつば九郎はずっと空を飛んだままで活動休止となっていたが、今年から復帰することが決まっている。

突然の発表を受け、SNSには「長い間お疲れ様でした！」「寂しいという言葉だけでは片付けられない」「つば九郎の最高の相方として長きに渡りありがとうございました」「寂しくなるけど感謝しかないわ」「新生つば九郎と共に盛り上げて欲しかったな」などと労う声や無念の声が続々と上がっていた。