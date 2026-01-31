保健所で「13番」と番号で呼ばれ、殺処分寸前だったわんこをギリギリのところで救出した投稿者さん。人の温かさや自由の素晴らしさを知った現在の姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で27万再生を突破。「幸せになってね！」「涙が出ました」「助かってよかった」などの声が相次いでいます。

【動画：『僕の名前は13番』番号で呼ばれ、処分寸前だった犬→ギリギリで助けられ…『現在の光景』に涙】

殺処分寸前で救出されたわんこ

TikTokアカウント「動物愛護団体ワンワンニャイン」さまは、香川県を中心に、動物殺処分をなくそうとわんちゃんや猫ちゃんの保護活動を行っています。

ある保健所に、1匹の子犬が収容されました。名前はなく、保健所では「13番」と番号で呼ばれていたそうです。

引き取り手が現れないため、「明日、殺処分」という非常に危険な状態だったところで、動物愛護団体ワンワンニャインさまが救出に入ったのです。

檻に入らず、広々としたお部屋で他のわんこたちとのびのびと暮らし始めたわんちゃん。たくさんの初めてを経験しながら、すくすくと成長していきました。

人の温かさや自由の素晴らしさを知る

しかし、なかなかこの子の引き取り手は現れなかったそうで、長い間、このわんこは保護団体さんのお家で過ごしていたといいます。

お散歩が大好きなこの子は、爪切りをするときも大人しくじっと待っていてくれるほどお利口さん！

そんなわんちゃんに、とうとう「会いたい！」と言ってくれる里親候補の方が現れたのです。

新しいご家族の元へ！

里親候補の方が会いに来ると、目の前でお腹を出して甘えるような姿を見せていたというわんちゃん。そんな姿を見て、会いにきたご家族も「かわいい！」と一瞬で虜に！

初対面の１ヶ月後、正式にお家に迎えられることが決まり、新しいご家族の元へと向かったわんちゃん。「夢来（ムク）」ちゃんという素敵な名前をもらい、現在は岐阜県の新たなご家族と共に幸せに暮らしているそうですよ！

夢来ちゃんの殺処分寸前の状況から救出され、素敵な里親さんのご家族に迎えられるまでのストーリーは、TikTokでも多くの注目を集めています。

記事執筆時点で27万回以上再生され、「幸せになってね！」「涙が出ました」「助かってよかった」「いい名前もらえて良かったね」といった喜びの声や祝福の声が殺到しました！

TikTokアカウント「動物愛護団体ワンワンニャイン」さまでは、保護・救出したわんこたちの物語や現在の姿が紹介されています。犬猫殺処分ワーストと言われる香川県において、野良犬や保護犬たちがどのような現状で過ごしているのか、ぜひ投稿をご覧になり現状を知ってください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「動物愛護団体ワンワンニャイン」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。