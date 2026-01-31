別府大分毎日マラソンは２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴールの４２・１９５キロで開催される。３１日、大分市内のホテルで招待選手が出席して会見が行われ、第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）は「記録は意識していなくて、順位を狙っていきたい。ＭＧＣ（２８年パリ五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を取ることが第一目標になります」と冷静に抱負を明かした。

今大会では２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内でＭＧＣの出場権を獲得できる。黒田朝は昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマーク。実力を発揮すれば十分にクリアできる。原晋監督（５８）も「今回は自己ベスト記録を更新しなくてもいい。ＭＧＣの出場権が獲得できれば十分。気楽に走ればいいでしょう」と話す。

黒田朝は、自身最後の箱根駅伝で初めて５区に出陣。区間記録を１分５５秒も更新する１時間７分１６秒の圧倒的な新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。箱根山中で歴史に残る激走を見せた黒田朝は「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。まずはスタートラインに立てるように疲労と戦いながら、ここまで来ました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と率直に話した。

１月２８日に別大マラソンに向けた仕上げのトラック練習を行った後も「まだ、調子が上がっていません。でも、全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島）の時より良くなっています。やるだけやります」と冷静に話していた。

レース前日のこの日、箱根駅伝と全く同じメニューで最終調整。動的ストレッチ、ウオーミングアップを行った後、１０００メートルを１本走った。軽快なフォームで、今年の箱根駅伝５区前日とほぼ同じタイムで走った。疲労は残っているが、徐々に調子を取り戻している。「コンディション不良に近い」という体調で、ＭＧＣ出場権を獲得できるか。黒田朝日の底力が見られる一戦となる。