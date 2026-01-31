ダウンタウンの初代マネジャーで吉本興業の大粼洋前会長（72）が、鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。共同座長を務め大成功を収めた昨年の大阪・関西万博について語った。

開幕前や開幕直後、マスコミや世間から多くの批判を浴びた万博。成功させて見返したいという気持ちはあったかと尋ねられると大粼氏は「ボロクソに言われて。ボロクソに言われるのは慣れてて、46年のサラリーマン生活でFRIDAYに16回載ってるねん」と自虐で笑いを誘った。

続けて「浜田が、70年万博の時にお父さんがペンキ職人で、カナダ館のペンキを塗ったのが自慢でって話を聞いたことがあって。やっぱお父さんの仕事って幼い時自慢やなっていうのが後まで残ってたから」と浜田雅功と、浜田父のエピソードを告白。

「万博でお父さん方がパビニオンや、道路作るや、電気引くんやって働いてはるやんか。そこの子供らが“お前とこのお父さん万博やってるけど、あんなもん始まらへんで”とか“税金の無駄遣いや”とか言われて下を向くのが申し訳ない、腹立つなぁと思って。そういう意味では成功させて見返したらな、子供たちのためにっていうのは内心ずっと思ってて」と真剣なトーンで語った。