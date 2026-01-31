¹õÅÄÄ«Æü¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¡Ö½ç°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÚÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥óÁ°Æü²ñ¸«¡Û
1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥é¥½¥ó2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê21¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢1»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹õÅÄ¤Ï¡¢¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¤È¸À¤ï¤ì¥Á¡¼¥à¤ò·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
1·î¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤«¤Ê¤êÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤À¤¬¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æµ÷Î¥Áö¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µÏ¿¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¾¯¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÏ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê½ç°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Îº£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Õ¤ß¤Æ¡¢MGC½Ð¾ì¸¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤º¤ÏÂè1ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÏÀÄ³ØÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦µÈÅÄÍ´Ìé¡Ê28¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍÆüËÜ¿Í1°Ì¤Ê¤¤¤·Í¥¾¡¡¢½ç°ÌÁè¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤Î¡È½éÂÐ·è¡É¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤ÏÀÄ³ØÂçÀèÇÚ¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤Ç¡¢³ØÀ¸µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ¤¬¤½¤Î3½µ´Ö¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2ÉÃ¹¹¿·¡£¸½ºß¤â¹õÅÄ¤¬³ØÀ¸µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÅÄ¤Ï´¿´î¤ÎÈ¢º¬¸å¤ÏÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê18Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£ÃÏ¸µ²¬»³¤Î3¶è¡Ê8.5Ò¡Ë¤òÁö¤ê¡¢²áµîºÇ¹â½ç°Ì¤Î4°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í¶¥µ»²ñ¡¢28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëMGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÎÂÐ¾ÝÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö09Ê¬00ÉÃ°ÊÆâ¤ÎÁª¼ê¡¢7°Ì°Ê²¼¤Ç¤â2»þ´Ö06Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ÇÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¡§25Ç¯2·îÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê
