BTSのV（ヴィ）が、Google（グーグル）「最多検索」の上位に入り、存在感を示した。25年全世界で「グーグルで最多検索された人物トップ10」の4位を記録した。

マイクロソフトAIのmsnに掲載された報道によると、Vは、ワンストップリソースプラットフォーム「Jagran Josh」が最近発表した「25年グーグルで最多言及された人物トップ10」順位で、ドナルド・トランプ大統領、イーロン・マスク氏、テイラー・スウィフトに続き、4位になった。

韓国メディアのスポーツ東亜は31日「世界の政治、経済、スポーツ、音楽界を代表する人物が布陣した順位で、K−POPアーティストとして上位に入ったことは、異例だ」と報じた。

同順位には、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ドレイク、ケンドリック・ラマーらが続いた。Jagran Joshは、Vの高い検索量背景として「ソロ曲活動、インスタグラムでの高い話題性、個性あるファッションスタイル」を挙げ「70カ国以上で着実にイシューの中心に立っている」と分析した。

Vは、13年6月13日にBTSメンバーとしてデビュー以来、グーグル検索量で着実に上位圏を維持し、K−POPの代表的存在としての立ち位置を続けている。21年、22年、24年、25年にはグーグルトレンド基準で、アジア全体スターの中で、最多検索人物として記録された。