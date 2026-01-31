元Berryz工房・熊井友理奈「長身夫婦」モデル夫との2ショットに驚きの声「異次元のスタイル」「雑誌の表紙みたい」
【モデルプレス＝2026/01/31】Berryz工房の無期限活動停止後、モデル・タレントとして活躍する熊井友理奈が1月29日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大須賀崇との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】元Berryz工房メンバー「異次元のスタイル」モデル夫と2ショット
熊井は「最近インテリア雑貨集めにハマっています！おすすめのお店、よかったら教えてください」とコメントし、夫との2ショットを投稿。スラリとした長身の2人がエレベーター内で寄り添うように並ぶスタイリッシュな姿を披露した。熊井は181cm、大須賀は187cmと身長を公表しており、「＃長身夫婦」とハッシュタグを添え、仲睦まじい雰囲気を伝えている。
この投稿には「スタイル抜群すぎる夫婦」「異次元のスタイル」「雑誌の表紙みたい」「夫婦でビジュアル完璧ですごい」「仲良しで素敵」「見てるだけで幸せになる」「理想の夫婦」といった声が寄せられている。熊井は、2023年8月10日に自身のInstagramを通して大須賀と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
