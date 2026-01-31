ゆりやんレトリィバァ、関西大卒を告白 受験勉強の原動力は“失恋”
お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。出身大学を告白し、大学進学のきっかけを明かした。
【写真】大学受験の原動力は失恋!?『A-Studio+』に出演したゆりやんレトリィバァ
MCの笑福亭鶴瓶が「関大ってすごいとこ。現役で通ってんねんで。塾も行かんと」とゆりやんが関西大出身だと明かすと、ゆりやんは「本当は大学に行かずに養成所に入るつもりだったんですけど」と当時の回想。
高校3年生の時に“好きな人”ができたことが進路変更のきっかけになったという。相手は1学年下の野球部員だったと言い、「3年生の夏休みは受験勉強しない人は学校に行く必要がないので、好きな人に会える理由がなくなるので。大学行くふりして野球部の部活が見えるベンチで毎日勉強すれば、野球部見れるやんと思って。『先生大学行きます』って言いまして」と笑いながら大学進学のきっかけを打ち明けた。
ところが、夏休みが明けると、その相手に彼女ができたことが判明。その失恋が、結果的に受験勉強への原動力になったそうで、「私の夏休み返せ！ってなって。その子に『大学行ってすごいですね』って言ってもらうために大学の勉強したんです」と明かした。
