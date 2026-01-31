２月８日に投開票を迎える衆院選で、各陣営は厳しい冬との戦いにも直面している。

掲示板に貼られたポスターは雪に埋まり、うずたかく積もった雪に上がって支持を訴える候補も。有権者とふれ合う機会が減り、各陣営は「雪」と「寒さ」に頭を悩ませている。

連日の降雪で１メートル以上積もった山形県新庄市。吹雪の中、２９日夜に市内のスーパーで行われた街頭演説では、買い物客に顔を見てもらおうと、候補者が雪に上がってマイクを握る姿があった。

この日は、吹雪や路面凍結で、街頭演説の時間が遅れた候補者も相次いだ。

一晩で雪が降り積もった米沢市では３０日朝、ポスター掲示板がすっぽり埋まっている場所も。同市を含む山形２区では３人が立候補しているが、市役所前に設置された掲示板は、吹き付けた雪のせいで、１人の顔しか見えない状態だった。

ポスターの問題は各地で起き、ある新人候補は「ポスター位置で不公平が起きるなんて悔しい」と憤る。

米沢市内では、早朝から積み上がった雪の上で、通勤などの車に手を振った陣営もあった。ただ行き交う人はほとんどいない。

関係者は「厳しい寒さで候補者の訴えが届きにくくなるのでは」と懸念。遊説をしても家の窓は閉められ、寒さで家から出てきてくれない人も多いという。

ある陣営幹部は「政策に興味を持ってもらえる機会が減るのではないか」。別の陣営の幹部は「こんな寒い中で来てもらうのも申し訳ない。街頭演説をやればやるほど支持が減ってしまうのでは」とこぼしていた。