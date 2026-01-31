ナンバープレートでお金持ちだと思う茨城県の地名ランキング！ 2位「水戸」を抑えた1位は？【2025年調査】
車のナンバープレートに刻まれる地名には、その土地のイメージや雰囲気が色濃く反映されます。特に「お金持ちそう」と感じさせる地名は、地域の歴史や街並み、高級感のある暮らしの印象と結びつき、周囲に一目置かれる存在として注目を集めています。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は9月22〜23日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う茨城県の地名ランキングを紹介します！
2位：水戸／130票2位は「水戸」でした。茨城県の県庁所在地である水戸は、歴史と行政の中心地。徳川御三家のひとつである水戸藩の城下町として栄えた背景から、文化的な厚みや伝統的な品格を備えていることが特徴です。さらに官公庁や企業の拠点が集まり、教育や文化施設も充実しているため、洗練された都市のイメージが強い場所といえるでしょう。
回答者からは「茨城の中でいちばん都会なエリアのイメージがあるから」（30代女性／徳島県）、「茨城県の中心都市なので、お金持ちも多いイメージだからです」（60代女性／愛知県）、「水戸藩もいた歴史もあるので、経済は豊かだとイメージできます」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
1位：つくば／163票1位は「つくば」でした。日本有数の学術研究都市として知られ、国の研究機関や大学、最先端の技術開発拠点が集まる知の街です。街並みも整然としており、緑豊かな環境と先進的な都市計画が調和する姿は「知的で豊か」な暮らしを象徴しているようにも見えます。さらに、国内外から研究者や技術者が集う国際的な側面も持ち、都市全体に洗練された雰囲気が漂っています。
回答者のコメントを見ると「JAXAがあり研究所も多い為、高収入の人が多いイメージ」（20代男性／埼玉県）、「研究機関などが多く存在する地域でお金持ちの人が多そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「学園都市で、天皇家の子供も通うくらいだからお金持ちの街なのではと思った」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
