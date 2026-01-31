¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¡×5Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î»Ð¤È¡ÄàCEOÅ¾¿Èá¸µAKB48²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢´é½Ð¤·»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!!¡×¡Ö½¢¿¦¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ð¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿à´é½Ð¤·á»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ÐËåÆó¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¢»Ð¡¦°¦Èþ(¸µ¡§²ÏÀ¾Î¤²»)¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÍýÍ³¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿°¦Èþ¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¡õ¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ð¡¦°¦Èþ¤¬¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦Èþ¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡WÊó¹ð¤Î»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤§¤¨¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¼ÒÄ¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö½¢¿¦¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¤²»¤Á¤ã¤ó ¤¹¤Ã¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤ï¡Á¡£¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£