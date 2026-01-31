¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×ÉÚ±Ê°¦¤ÎÄ¹ÃË¡Ä20ºÐ¥â¥Ç¥ëà¥Ü¥¿¥ó4¤Ä³°¤·áÎ©¤Á»Ñ¤Ë¡Ö°¦¤µ¤ó¤ÎDNA¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦(43)¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê¾Ï°ý(¤¢¤¤Ä¤°¡¢20)¤Îà¿§µ¤¤À¤ÀÏ³¤ìá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ï°ý¤Ï¡ÖÉÚ±Ê¾Ï°ý¡ßGUCCI¡Ã¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÈþ³Ø¡¢¿·¤¿¤ËËÂ¤°·ìÌ®¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ÄÊì¡ÄÀ¸¤ÍÍ¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä°¦¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¤¤Ä¤°¡Á¥»¥¯¥·¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤¦°Û¼¡¸µ¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¤ÎDNA¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¾Ï°ý¤Ï¡¢Êì¤Î°¦¤È¥Ñ¥êºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î´Ö¤Ë2005Ç¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£09Ç¯¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖMEN'S NON-NO¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤ÏºòÇ¯12·î¤ËSNS¤Ç¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ°ì¸¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£