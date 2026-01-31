パレスのフランス代表FWがイタリア名門に電撃移籍の可能性。74億円相当のオファー提示と英メディアが報道
今冬にアストン・ビラやユベントス、ノッティンガム・フォレストなどのクラブから関心やオファーがあったとされるクリスタル・パレスのジャン＝フィリップ・マテタ。続いてイタリア名門への移籍が取り沙汰されているようだ。現地１月30日、英衛星放送『Sky Sports』が報じている。
『Sky Sports』は、ミランがマテタ獲得へオファーを提示したと報道。また、同クラブはこのフランス代表FWに3500万ポンド相当（約74億円）を支払う準備があるが、まずは買い取り義務付きのローンで加入させ、今夏に完全移籍で獲得と考えているようだ。
また、マテタが望んでいるのはミランへの移籍のみであり、同クラブへの加入によって、６月の北中米ワールドカップに向けたフランス代表での自身の地位を維持できると考えていると伝えている。
同メディアによると、パレスのオリバー・グラスナー監督は、プレミアリーグ第24節のフォレスト戦を前にした前日会見で、マテタについて次のように言及したという。
「繰り返しになるが、はっきりさせておくと、彼（マテタ）が残留し、２月２日（移籍市場の閉幕日）もパレスの選手である可能性もある。ただ彼がクラブを去り、新しいストライカーが加入している可能性もある」
現在28歳のマテタはリーグ戦で今季、ここまでチーム最多の８ゴールを挙げており、エースとしてチームを牽引してきた。去就に注目が集まっていたなか、新天地はイタリアとなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
