プロ野球・ヤクルトのスタジアムDJ、パトリック・ユウさんが自身のSNSを更新。スタジアムMCの終了を発表しました。

パトリックさんは2008年からヤクルトのスタジアムDJを担当。球団マスコットキャラクターであるつば九郎やつばみとの軽快なやりとりや、試合を盛り上げるアナウンスっぷりでファンからも愛されていました。

パトリックさんは自身のX(旧Twitter)で「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました」と発表。続けて「新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳ございません。長きに渡りスワローズファンの皆さまにはあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには沢山いいことを味合わせて頂きました。18年間ありがとうございました」と思いをつづりました。

この投稿にはファンからの惜しむ声や、長きにわたる活動にねぎらいの声が寄せられます。さらに3月14日に予定されている川端慎吾コーチの引退試合で、パトリックさんの声が聞けないことへの困惑の声があがりました。

パトリックさんはヤクルトのスタジアムDJ以外にも、様々なスポーツのMC・DJなどをつとめています。