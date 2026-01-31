『大阪マラソン』公式グッズ、先行販売開始 ミャクミャクコラボのナップサック＆トートバッグも【ラインナップ】
『大阪マラソン2026』（2月22日開催、大阪市内）の公式グッズが、オンラインショップで一部販売開始されている。2月12日まで。
【ラインナップ】『大阪マラソン2026』グッズ
20、21日開催の『大阪マラソンEXPO2026』に先立って先行販売。ラインナップは「フルグラフィックTシャツ(オパール)」、「チャーム付きボールペン(全2色)」をはじめ、大阪・関西万博の「ミャクミャク」とコラボした「ナップサック」「ランチトートバッグ」など。
このほか、『大阪マラソン2026』公式グッズは20、21日開催の「大阪マラソンEXPO2026」会場と、22日の「大阪マラソン」大会当日（正午〜後5：00予定）、大阪城公園内太陽の広場で販売する。
「プリントクッキー」や「完走祈願 塩レモンあめちゃん」のほか、大阪マラソン2026 大阪・関西万博コラボレーション商品として「Tシャツ」や「アクリルキーホルダー」、『キン肉マン』とコラボした「ロングスリーブTシャツ」などが用意されている。
【先行販売ラインナップ】
・フルグラフィックTシャツ(オパール) 5500円
・フルグラフィックTシャツ(ホワイト) 5500円
・チャーム付きボールペン(全2色) 900円
・マグカップ 2000円
・リストバンドハンカチ 1500円
・LEDリストバンド(全4色) 1500円
・ステッカー(3枚セット) 600円
・ピンバッジ 1000円
・アクリルキーホルダー(全2種) 800円
・靴下 2500円
・ナップサック 2500円
・巾着 1100円
・ネックストラップ 1200円
・知らんけどお守り袋(全3色) 1100円
・缶バッジ(全2種) 500円
・ゼッケン留め(全2種) 1500円
・伸びるトートバッグ 4000円
・ナップサック（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 2500円
・ネックストラップ（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1200円
・ネックウォーマー（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1300円
・ランチトートバッグ（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1500円
【ラインナップ】『大阪マラソン2026』グッズ
20、21日開催の『大阪マラソンEXPO2026』に先立って先行販売。ラインナップは「フルグラフィックTシャツ(オパール)」、「チャーム付きボールペン(全2色)」をはじめ、大阪・関西万博の「ミャクミャク」とコラボした「ナップサック」「ランチトートバッグ」など。
「プリントクッキー」や「完走祈願 塩レモンあめちゃん」のほか、大阪マラソン2026 大阪・関西万博コラボレーション商品として「Tシャツ」や「アクリルキーホルダー」、『キン肉マン』とコラボした「ロングスリーブTシャツ」などが用意されている。
【先行販売ラインナップ】
・フルグラフィックTシャツ(オパール) 5500円
・フルグラフィックTシャツ(ホワイト) 5500円
・チャーム付きボールペン(全2色) 900円
・マグカップ 2000円
・リストバンドハンカチ 1500円
・LEDリストバンド(全4色) 1500円
・ステッカー(3枚セット) 600円
・ピンバッジ 1000円
・アクリルキーホルダー(全2種) 800円
・靴下 2500円
・ナップサック 2500円
・巾着 1100円
・ネックストラップ 1200円
・知らんけどお守り袋(全3色) 1100円
・缶バッジ(全2種) 500円
・ゼッケン留め(全2種) 1500円
・伸びるトートバッグ 4000円
・ナップサック（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 2500円
・ネックストラップ（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1200円
・ネックウォーマー（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1300円
・ランチトートバッグ（2025大阪・関西万博公式ライセンス商品） 1500円