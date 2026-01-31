タレントの千秋が３１日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。

千秋は自身のインスタグラムに「こんなことある？家族みたいな２人が、娘のお祝いをしてくれました。」と書き出し、お笑いタレントの出川哲朗と「キャイ〜ン」のウド鈴木との３ショットを披露した。

「去年の秋、出川さんと娘はパリのシャルル・ド・ゴール空港で、１２年ぶりくらいに偶然、再会したのです そこからの流れ。」と経緯を説明。

「美味しいごはんとサプライズでプレート、花束、そしてプレゼントまで 小さい頃から知ってるんだし、お祝いするよ！って気持ちだけで嬉しかったのに、まさか本当に実現してくれるなんて。私じゃなくて娘のために、2人がわざわざスケジュール合わせてお祝いしてくれた•••こんなことある？超超超超超嬉しかったです。」と素直な心境を吐露。

「私がテレビに出始めた頃、『君、絶対売れるよ』と言ってくれた出川さん。ちょうど今の娘と同じくらいの歳だったと思う。とても励みになりました。２０代は毎日のように、出川さんやキャイ〜ンやよゐこと、お酒も飲まずに遊んでいました。ウドちゃんとは、人生で１番の激動をいつも一緒に乗り越えました。」と当時を振り返った。

「この２人が、私の娘が大きくなったことをこんなに喜んでくれて、何も気取らずいつも通りに大笑いして、楽しくて、幸せ過ぎました。帰宅した後、出川さんからメールが。『いい子に育ってよかったね！』いつも当たり前にそこにいてくれたけど、今日は改めて２人の存在の大きさを実感しました。娘にもしっかり伝わりました。今だけちゃんと言うね、出川さん、ウドちゃん、大好きだよ！」と感謝した。

この投稿にファンからは「素敵すぎる」「娘さん、おめでとうございます」「千秋さんの人柄ですね」「笑顔がたまらない御三方」「出川さんウドさん優しい！」「芸能界って怖いところ？みたいなイメージもあるけど、お二人のように本当に優しい方もいますよね」「仲良しですね!」「ほっこりしました」との声が寄せられている。