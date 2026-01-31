橋本愛（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/31】女優の橋本愛が1月30日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つベアトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】「あまちゃん」30歳女優「異次元の綺麗さ」美デコルテ披露

◆橋本愛、デコルテ輝くベアトップ姿披露


橋本は、同月28日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）3月号の表紙を飾ったことを報告。「cartierのスペシャルなジュエリーを身につけて」とコメントし、フォトグラファーのYUSUKE MIYAZAKI氏によって撮影されたショットを投稿した。光沢感のある黒のベアトップにデニムを合わせたスタイリングで、美しいデコルテにはネックレスが輝いている。

◆橋本愛の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ため息が出る美しさ」「ジュエリーに負けないくらい輝いてる」「もはや芸術品そのもの」「異次元の綺麗さ」「神々しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

