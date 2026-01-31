橋本愛、美デコルテ際立つベアトップ姿披露に視線集中「ため息が出る美しさ」「もはや芸術品」
【モデルプレス＝2026/01/31】女優の橋本愛が1月30日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つベアトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「あまちゃん」30歳女優「異次元の綺麗さ」美デコルテ披露
橋本は、同月28日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）3月号の表紙を飾ったことを報告。「cartierのスペシャルなジュエリーを身につけて」とコメントし、フォトグラファーのYUSUKE MIYAZAKI氏によって撮影されたショットを投稿した。光沢感のある黒のベアトップにデニムを合わせたスタイリングで、美しいデコルテにはネックレスが輝いている。
この投稿に、ファンからは「ため息が出る美しさ」「ジュエリーに負けないくらい輝いてる」「もはや芸術品そのもの」「異次元の綺麗さ」「神々しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
