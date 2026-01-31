THE RAMPAGE藤原樹、圧巻の肉体美に反響相次ぐ「芸術的な仕上がり」「かっこよすぎて心臓に悪い」
【モデルプレス＝2026/01/31】THE RAMPAGEの藤原樹が1月30日、自身のInstagramを更新。ハワイを訪れた際の肉体美が際立つショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳LDH人気イケメン「芸術的な仕上がり」ハワイでの上裸ショット
藤原は「いい写真」とつづり、ハワイでの思い出の写真を複数枚投稿。鏡越しに撮影されたショットでは、美しく引き締まった上半身を見せている。また、写真はハワイに同行した7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏によってフィルムカメラで撮影されたものとみられ、ハワイでの開放的な景色をバックに乗馬を楽しむ姿のほか、現地の猫と触れ合うリラックスした表情が写し出されている。
この投稿に「ポスターにして部屋に飾りたい」「バキバキな筋肉が美しい」「筋肉も写真も芸術的な仕上がり」「筋肉のキレがたまらない」「かっこよすぎて心臓に悪い」「ホントにいい写真ばかり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤原樹、圧巻の肉体美披露
◆藤原樹の投稿に反響
