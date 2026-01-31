明日2月1日の近畿地方は、朝の最低気温は、京都と奈良でマイナス1℃など、北部や内陸部では市街地でも氷点下の冷え込みになる所が多いでしょう。路面の凍結や、体調の管理に注意をしてください。

明日2月1日 この時季らしい寒さ

明日2月1日は、大阪など近畿地方の中部と南部では、晴れ間が広がるでしょう。

北部では、寒気の影響で、雪や雨が降ったりやんだりの天気となる見込みです。大雪になることはないものの、局地的に雷を伴う恐れがあるため、落雷に注意をしてください。





朝の最低気温は、大阪と神戸で2℃、京都と豊岡、奈良ではマイナス1℃くらいでしょう。北部や内陸部では、市街地でも氷点下の冷え込みになる所が多いため、路面の凍結や体調の管理にも注意が必要です。日中の最高気温は、10℃に届かない所がほとんどで、西寄りの風が強めに吹くため、風が冷たく感じられそうです。

31日 15時の積雪深

31日15時現在の積雪は、兎和野高原で152センチ、柳ケ瀬で113センチ、豊岡市で40センチなどとなっています。

明日1日にかけて、極端に積雪が増えることはないものの、これまで降り積もった雪で、雪崩や落雪が発生する恐れがあります。

雪の多い地域では、屋根から少し離れてあるくようにするなど、対策を心がけてください。

また、雪下ろしをされる際は、必ず2人以上で行うようにしてください。

路面の凍結に注意

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。