前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が、横浜（現DeNA）時代の同僚・阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。自身の持つギネス世界記録について語った。

現役時代に打ち立てた23年連続勝利はNPBの2位記録。24年連続安打記録はNPBの1位タイ記録であるばかりか、ギネスに認定された世界記録となった。

三浦氏は「プロ2年目で初勝利を初安打を打って、で、引退する2016年は勝ってないけどヒットは打ってる」と笑った。

球団からギネス記録に申請しますかと聞かれ、「取れるならお願いします」と認定してもらったという。

認定証は今も自宅に飾ってある。

ヤクルトの石川雅規投手（46）が昨季24年連続勝利で1位に躍り出た。連続安打も「24年」で並んでいる。

セ・リーグも2027年シーズンから指名打者制度を導入するため、石川の単独1位となる25年連続安打がラストチャンスになる。

阿波野氏に心境を聞かれた三浦氏は「（石川が）打ってくれた方が、これまでどうだったと取り上げてもらえますから」と、こだわらない姿勢を見せた。