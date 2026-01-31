雛形あきこ（48）、天野浩成（47）夫妻が31日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。25歳の長女が1人暮らしを始め、夫婦2人での暮らしを語った。

天野は「（時間を）持て余している」と語り、雛形は「マジで何もしてないんですよ。この前も舞台で全国回ってたんですよ。1週間とか8日間ぐらい家を空けるときがあって。帰って来たら（天野が）『自分の気持ちが整わない』。で、4日たってもう1回ぐらい地方に行かなきゃいけないと。（天野が）『整わないのにどうして行くんだ』ってちょっと駄々こねた」と天野の素顔を明かし、スタジオを笑わせた。

天野は「インターバル4日は短いと思って」と説明すると、ゲストの坂下千里子は「インターバルって何」とつっこんだ。天野はさらに「ママ（雛形）がいなかった、帰って来る、またいなくなる。このインターバル（帰ってきた期間）が4〜5日だと整わなくないですか」と独自の理論を展開した。

益若つばさは「何日ほしいですか」と聞くと、天野は「2週間ぐらいは」と回答。雛形は「その舞台1回忘れちゃう」とつっこんだ。

藤本美貴は「こっそり近くのホテル取ったらいいんじゃないですか？」と聞くと、天野は「以前はやってました。今回は行けなかった」と告白。すると雛形は「来ちゃう」と明かした。

天野は「基本的にママは2個のベッドの1つを使う。そこはホテルと交渉して『差額を払うので、もう1人泊まっていいですか』って言う」と交渉術を語った。

藤本は「それ、でもどうなんですか。（雛形が）地方行って“1人でゆっくりしたい”とか。1人の時間も貴重っちゃ貴重じゃないですか」と語った。

雛形は「本当にずっと横にいるんですよ。家の中のこうやって（隣同士で）ソファにいるんですよ。いろんな部屋あるのに、2階建ての一軒家なんですけど」と仲の良さを明かした。