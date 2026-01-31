株式会社エルティーアールは2026年1月28日、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を2月12日より大阪、2月19日より東京と愛知で期間限定オープンすると発表した。ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめるテーマカフェで、累計来場者数32万人を突破した体験型イベント「たべっ子どうぶつLAND」の美味しい体験を全国へ展開する。

メニューは、らいおんくん・さるさん・うさぎさん・ひよこさんの表情をモチーフにした「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」全4種（各1,980円）、高さ約35cmの「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」（3,880円）、うさぎさんのアイスを添えた「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」（1,580円）などを用意する。

さらに、東京・大阪・愛知それぞれに地域限定のデザートメニューも展開するとのこと。

事前予約は1月28日17時から公式サイトで受付を開始し、予約金は660円。予約者にはフード&ドリンク注文でオリジナルラテアート風ステッカーをプレゼントする。さらに、フード&ドリンクまたはグッズを2,000円購入ごとに実写4カットステッカー（ランダム全9種）を配布するとのこと。

製品概要 イベント名：たべっ子どうぶつLAND CAFE

開催期間：大阪2月12日～3月29日、東京2月19日～4月5日、愛知2月19日～3月29日

予約金：660円（予約特典付き）

予約開始：2026年1月28日

イベントページ：※リンクが削除されました。

たべっ子どうぶつが好きな親子やキャラカフェ好きに

たべっ子どうぶつの世界観を楽しめるテーマカフェは、累計来場者32万人を記録した体験型イベントの人気メニューを再現したコラボカフェだ。特に高さ35cmのロングパフェは、シェアしながら最後まで飽きずに食べられるさっぱりした味わいだという。

また、地域限定メニューの展開により複数都市を訪問するファンにも各地の特色を楽しめる仕掛けとなっている。事前予約特典と購入特典の両方を用意することで、来場者の満足度を高める工夫がなされているとされる。

たべっ子どうぶつの世界観を楽しみながら食事やデザートを味わいたい親子に向くイベントとなるだろう。

