FUJIBASEが、新曲「yosuga」のMVを明日2月1日21時にプレミア公開する。

同楽曲は、現在放送中のドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ）の主題歌として、同ドラマの脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲。1月16日には4thシングル『Wither / yosuga』として配信リリースされた。

MVは、タイトルに込められた“心の拠り所”を守るために人が思わず使ってしまう頼みの綱としての“嘘”をテーマとして制作。楽曲の世界観や、恋人、友人、欲望など、それぞれ異なる拠りどころを抱えた人々が集う空間、1対1の人間関係がベン図のように重なる関係性の交差点で生まれる嘘の気配を、静かに浮かび上がらせる映像作品に仕上がっている。

本日より、MVのプレミア公開に向けて事前登録がスタート。さらに、公開日の2月1日20時15分より公開に先駆けたTikTok LIVEなどが予定されている。

またMV公開とあわせて、4thシングル2曲のクレジット情報を公開。1曲目に収録されている「Wither」（読：ウィザー）は、KURO（HOME MADE 家族）による英語編詞監修のもと、ドラムにHAYATO（FIVE NEW OLD）、ベースに中井真貴（reading note）をゲストに、2曲目に収録の「yosuga」ではドラムに高城有輝（とけた電球）も迎えてレコーディングされた。

（文＝リアルサウンド編集部）