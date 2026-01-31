「え!?マジ!?」レジェンドも驚き…FC東京が大物女性アーティストの来場を発表
FC東京は30日、味の素スタジアムで2月7日に行われる明治安田J1百年構想リーグ第1節・鹿島アントラーズ戦に、アーティストの鈴木亜美さんが来場すると発表した。
鈴木さんは1998年に歌手デビューし、翌1999年にリリースされた『BE TOGETHER』で初のオリコン1位を獲得。タレントとしても多くのバラエティに出演するなど、幅広く活躍している。
クラブによると、当日開催される『MIXI Day』の一環として登場し、SPECIAL LIVEを実施する予定。公式サイトで「鈴木亜美さんには、FC東京が設立された1999年にリリースされ、今なお多くの人に親しまれている代表曲『BE TOGETHER』を披露していただきます。クラブの原点の年と重なる一曲とともに、百年構想リーグでの新しい挑戦の幕開けを盛り上げていただきます」と告知している。
FC東京のレジェンドで同クラブのコミュニティジェネレーターを務める石川直宏氏は、自身のX(@sgss18)で「え!?マジ!?アミーゴ??同級生のアイドル」と驚きをもって反応。ファンからも「うれしい!」「これは行きたい」「味スタで見れるのたのしみ!!!」「開幕戦はアミーゴとBE TOGETHERしようぜ!!」といった声が上がった。
