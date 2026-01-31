宇多田ヒカル『徹子の部屋50周年SP』にゲスト出演！「母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルが、2月1日放送のテレビ朝日『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』にゲスト出演する。

■宇多田ヒカルが『徹子の部屋』初出演

1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。

そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日19時から4時間特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送される。

これまで、目黒蓮（Snow Man）、明石家さんま＆笑福亭鶴瓶、浅田舞＆真央、宮沢りえ、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、高嶋ちさ子＆小泉孝太郎＆藤森慎吾、寺尾聰＆高田純次＆石原良純、サンドウィッチマンら50周年にふさわしい豪華ゲストが集結することが発表され、タイトルどおり“芸能界総出！”と話題を集めている。

そんな豪華50周年SP“最後のゲスト情報”が解禁。日本が世界に誇るアーティスト・宇多田ヒカルが『徹子の部屋』初出演。ロンドンからお祝いに駆けつける。

■黒柳徹子「初めてお目にかかるような気はしないわ」

実は、宇多田の亡き母であり、昭和の人気歌手として活躍した藤圭子さんは生前、『徹子の部屋』に4回も出演。藤さんから娘・宇多田のエピソードをたくさん聞いてきた黒柳は「初めまして。でもなんだか初めてお目にかかるような気はしないわ。お母さまからいろいろお話をうかがってきたので…。50周年を迎えた番組でおいでいただけたのは、とてもうれしい！」と、初対面に感慨深げ。

宇多田もまた、「私もこんな素敵なタイミングで初めて来ることができて、すごくうれしいです。『徹子の部屋』にはずっと出たいなと思っていて…。母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」と大感激。

黒柳は宇多田のヒットナンバー「花束を君に」が大好きだとも話し、「移動中、いつも聴いていいます。お会いできて本当にうれしいです」と喜びを伝える。

■亡き母・藤圭子さんとの秘話明かす

さらに、10歳になる“最愛の息子”や“母・藤圭子さん”への思いまで、宇多田が赤裸々に語る。

また、黒柳の提案で、藤さんの『徹子の部屋』出演回を一緒に振り返ることに。1979年28歳での初登場から順を追って観ていくが、なかでも1996年、45歳で出演した際は、当時13歳の宇多田の成長をうれしそうに話していた他、メジャーデビュー前の宇多田の歌声を黒柳に聴かせる場面も。それらのVTRを観た宇多田は、「こんなに（自分の）話をしてもらってたんですね…」と、しみじみ。宇多田が印象に残ったという母の言葉も明らかとなる。

この他、黒柳がまたもや渾身のものまねをさく裂させる場面も!? そしてなんと、黒柳のムチャブリを受け、宇多田も“とあるものまね”を披露することに…。

