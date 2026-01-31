決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 信越化、ファナック、ＮＥＣ (1月23日～29日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4307> 野村総研 東Ｐ -18.65 1/29 3Q 17.66
<2737> トーメンデバ 東Ｐ -16.32 1/29 3Q 63.40
<6200> インソース 東Ｐ -12.88 1/26 1Q -3.97
<4733> ＯＢＣ 東Ｐ -12.49 1/26 3Q 8.76
<4362> 日精化 東Ｐ -10.69 1/28 3Q 1.79
<7419> ノジマ 東Ｐ -10.23 1/29 3Q 29.45
<7366> りたりこ 東Ｐ -9.38 1/26 3Q 51.79
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -8.29 1/29 3Q 89.60
<1944> きんでん 東Ｐ -8.18 1/29 3Q 65.10
<4684> オービック 東Ｐ -8.09 1/26 3Q 16.13
<5423> 東京製鉄 東Ｐ -7.98 1/23 3Q -61.58
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ -7.92 1/23 本決算 9.77
<6988> 日東電 東Ｐ -7.56 1/26 3Q -2.72
<9551> メタウォータ 東Ｐ -7.55 1/28 3Q 黒転
<6754> アンリツ 東Ｐ -6.95 1/29 3Q 29.90
<6504> 富士電機 東Ｐ -6.63 1/29 3Q 8.54
<1934> ユアテック 東Ｐ -6.41 1/29 3Q 21.45
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -6.33 1/27 上期 23.74
<7970> 信越ポリ 東Ｐ -5.88 1/26 3Q 6.74
<4063> 信越化 東Ｐ -5.87 1/27 3Q -13.48
<8218> コメリ 東Ｐ -5.31 1/27 3Q 3.23
<6807> 航空電子 東Ｐ -5.21 1/28 3Q -42.46
<6823> リオン 東Ｐ -4.90 1/29 3Q 0.03
<6954> ファナック 東Ｐ -4.64 1/26 3Q 14.22
<4552> ＪＣＲファ 東Ｐ -4.44 1/28 3Q 黒転
<4290> ＰＩ 東Ｐ -3.89 1/29 3Q 15.20
<6861> キーエンス 東Ｐ -3.19 1/29 3Q 8.11
<2804> ブルドック 東Ｐ -3.10 1/23 3Q 70.67
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -3.07 1/26 3Q -6.17
<9044> 南海電 東Ｐ -2.75 1/29 3Q 8.26
<8366> 滋賀銀 東Ｐ -2.59 1/29 3Q 51.53
<8697> 日本取引所 東Ｐ -2.46 1/29 3Q 17.51
<9795> ステップ 東Ｐ -1.89 1/29 1Q -0.78
<8714> 池田泉州ＨＤ 東Ｐ -1.81 1/27 3Q 18.75
<1930> 北陸電工 東Ｐ -1.75 1/28 3Q 16.17
<5333> ガイシ 東Ｐ -1.57 1/29 3Q 20.04
<7278> エクセディ 東Ｐ -1.55 1/28 3Q 7.53
<7947> エフピコ 東Ｐ -1.49 1/29 3Q 19.59
<9744> メイテックＧ 東Ｐ -1.28 1/29 3Q 6.83
<9663> ナガワ 東Ｐ -1.13 1/26 3Q 6.67
<6516> 山洋電 東Ｐ -1.07 1/29 3Q 48.32
<2678> アスクル 東Ｐ -0.94 1/28 上期 赤転
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -0.90 1/29 3Q 4.64
<4956> コニシ 東Ｐ -0.54 1/29 3Q -9.44
<9046> 神電鉄 東Ｐ -0.36 1/29 3Q 16.21
<4204> 積水化 東Ｐ -0.31 1/29 3Q -6.23
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ -0.30 1/28 本決算 1.44
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ -0.15 1/28 3Q -20.40
<1942> 関電工 東Ｐ -0.14 1/29 3Q 39.18
<6923> スタンレー 東Ｐ -0.03 1/29 3Q -8.89
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース