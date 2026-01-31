―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4307> 野村総研 　　　東Ｐ 　 -18.65 　　1/29　　　3Q　　　 17.66
<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 -16.32 　　1/29　　　3Q　　　 63.40
<6200> インソース 　　東Ｐ 　 -12.88 　　1/26　　　1Q　　　 -3.97
<4733> ＯＢＣ 　　　　東Ｐ 　 -12.49 　　1/26　　　3Q　　　　8.76
<4362> 日精化 　　　　東Ｐ 　 -10.69 　　1/28　　　3Q　　　　1.79

<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ 　 -10.23 　　1/29　　　3Q　　　 29.45
<7366> りたりこ 　　　東Ｐ　　 -9.38 　　1/26　　　3Q　　　 51.79
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ　　 -8.29 　　1/29　　　3Q　　　 89.60
<1944> きんでん 　　　東Ｐ　　 -8.18 　　1/29　　　3Q　　　 65.10
<4684> オービック 　　東Ｐ　　 -8.09 　　1/26　　　3Q　　　 16.13

<5423> 東京製鉄 　　　東Ｐ　　 -7.98 　　1/23　　　3Q　　　-61.58
<6866> ＨＩＯＫＩ 　　東Ｐ　　 -7.92 　　1/23　本決算　　　　9.77
<6988> 日東電 　　　　東Ｐ　　 -7.56 　　1/26　　　3Q　　　 -2.72
<9551> メタウォータ 　東Ｐ　　 -7.55 　　1/28　　　3Q　　　　黒転
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ　　 -6.95 　　1/29　　　3Q　　　 29.90

<6504> 富士電機 　　　東Ｐ　　 -6.63 　　1/29　　　3Q　　　　8.54
<1934> ユアテック 　　東Ｐ　　 -6.41 　　1/29　　　3Q　　　 21.45
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ　　 -6.33 　　1/27　　上期　　　 23.74
<7970> 信越ポリ 　　　東Ｐ　　 -5.88 　　1/26　　　3Q　　　　6.74
<4063> 信越化 　　　　東Ｐ　　 -5.87 　　1/27　　　3Q　　　-13.48

<8218> コメリ 　　　　東Ｐ　　 -5.31 　　1/27　　　3Q　　　　3.23
<6807> 航空電子 　　　東Ｐ　　 -5.21 　　1/28　　　3Q　　　-42.46
<6823> リオン 　　　　東Ｐ　　 -4.90 　　1/29　　　3Q　　　　0.03
<6954> ファナック 　　東Ｐ　　 -4.64 　　1/26　　　3Q　　　 14.22
<4552> ＪＣＲファ 　　東Ｐ　　 -4.44 　　1/28　　　3Q　　　　黒転

<4290> ＰＩ 　　　　　東Ｐ　　 -3.89 　　1/29　　　3Q　　　 15.20
<6861> キーエンス 　　東Ｐ　　 -3.19 　　1/29　　　3Q　　　　8.11
<2804> ブルドック 　　東Ｐ　　 -3.10 　　1/23　　　3Q　　　 70.67
<3635> コーテクＨＤ 　東Ｐ　　 -3.07 　　1/26　　　3Q　　　 -6.17
<9044> 南海電 　　　　東Ｐ　　 -2.75 　　1/29　　　3Q　　　　8.26

<8366> 滋賀銀 　　　　東Ｐ　　 -2.59 　　1/29　　　3Q　　　 51.53
<8697> 日本取引所 　　東Ｐ　　 -2.46 　　1/29　　　3Q　　　 17.51
<9795> ステップ 　　　東Ｐ　　 -1.89 　　1/29　　　1Q　　　 -0.78
<8714> 池田泉州ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.81 　　1/27　　　3Q　　　 18.75
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ　　 -1.75 　　1/28　　　3Q　　　 16.17

<5333> ガイシ 　　　　東Ｐ　　 -1.57 　　1/29　　　3Q　　　 20.04
<7278> エクセディ 　　東Ｐ　　 -1.55 　　1/28　　　3Q　　　　7.53
<7947> エフピコ 　　　東Ｐ　　 -1.49 　　1/29　　　3Q　　　 19.59
<9744> メイテックＧ 　東Ｐ　　 -1.28 　　1/29　　　3Q　　　　6.83
<9663> ナガワ 　　　　東Ｐ　　 -1.13 　　1/26　　　3Q　　　　6.67

<6516> 山洋電 　　　　東Ｐ　　 -1.07 　　1/29　　　3Q　　　 48.32
<2678> アスクル 　　　東Ｐ　　 -0.94 　　1/28　　上期　　　　赤転
<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -0.90 　　1/29　　　3Q　　　　4.64
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 -0.54 　　1/29　　　3Q　　　 -9.44
<9046> 神電鉄 　　　　東Ｐ　　 -0.36 　　1/29　　　3Q　　　 16.21

<4204> 積水化 　　　　東Ｐ　　 -0.31 　　1/29　　　3Q　　　 -6.23
<8060> キヤノンＭＪ 　東Ｐ　　 -0.30 　　1/28　本決算　　　　1.44
<3231> 野村不ＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.15 　　1/28　　　3Q　　　-20.40
<1942> 関電工 　　　　東Ｐ　　 -0.14 　　1/29　　　3Q　　　 39.18
<6923> スタンレー 　　東Ｐ　　 -0.03 　　1/29　　　3Q　　　 -8.89

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース