決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … アドテスト、東電ＨＤ、日立 (1月23日～29日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ +40.59 1/29 本決算 21.63
<4973> 日本高純度 東Ｐ +18.91 1/26 3Q 10.12
<6952> カシオ 東Ｐ +15.69 1/29 3Q 80.71
<6586> マキタ 東Ｐ +14.93 1/29 3Q -6.22
<4461> 一工薬 東Ｐ +11.78 1/28 3Q 79.54
<2359> コア 東Ｐ +10.55 1/29 3Q 34.53
<8343> 秋田銀 東Ｐ +9.62 1/28 3Q 61.76
<9697> カプコン 東Ｐ +8.01 1/27 3Q 64.57
<7205> 日野自 東Ｐ +7.77 1/29 3Q 179.24
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ +6.48 1/28 3Q 360.38
<6349> 小森 東Ｐ +6.36 1/29 3Q 104.85
<6702> 富士通 東Ｐ +5.94 1/29 3Q 132.16
<3003> ヒューリック 東Ｐ +5.63 1/29 本決算 6.98
<7433> 伯東 東Ｐ +5.46 1/29 3Q -21.62
<6501> 日立 東Ｐ +5.39 1/29 3Q 56.76
<9991> ジェコス 東Ｐ +5.25 1/29 3Q 41.86
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ +5.02 1/29 3Q 120.63
<9766> コナミＧ 東Ｐ +4.95 1/29 3Q 18.30
<7751> キヤノン 東Ｐ +4.86 1/29 本決算 2.68
<8609> 岡三 東Ｐ +4.62 1/29 3Q 28.40
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +4.22 1/29 3Q -0.32
<4519> 中外薬 東Ｐ +4.19 1/29 本決算 －
<5659> 日精線 東Ｐ +3.80 1/28 3Q -37.76
<4502> 武田 東Ｐ +3.15 1/29 3Q 10.72
<8614> 東洋証券 東Ｐ +2.58 1/29 3Q 148.44
<4373> シンプレクス 東Ｐ +2.57 1/29 3Q 54.97
<8628> 松井 東Ｐ +2.48 1/28 3Q 35.97
<9534> 北ガス 東Ｐ +2.24 1/29 3Q 54.48
<6857> アドテスト 東Ｐ +2.20 1/28 3Q 111.01
<6798> ＳＭＫ 東Ｐ +2.17 1/27 3Q -4.92
<7931> 未来工業 東Ｐ +1.98 1/29 3Q -3.55
<8622> 水戸 東Ｐ +1.86 1/29 3Q 26.32
<5471> 大同特鋼 東Ｐ +1.79 1/29 3Q -9.40
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 東Ｐ +1.76 1/29 3Q 55.14
<9505> 北陸電 東Ｐ +1.46 1/29 3Q 11.72
<8793> ＮＥＣキャピ 東Ｐ +1.37 1/29 3Q 4.32
<8613> 丸三 東Ｐ +1.34 1/29 3Q 18.46
<9932> 杉本商 東Ｐ +1.29 1/28 3Q -19.11
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +1.25 1/29 1Q -21.52
<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ +1.00 1/28 3Q -67.03
<8624> いちよし 東Ｐ +0.92 1/29 3Q 77.03
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ +0.89 1/29 3Q 20.47
<7962> キングジム 東Ｐ +0.74 1/29 上期 112.22
<2664> カワチ薬品 東Ｐ +0.65 1/27 3Q -16.00
<6345> アイチコーポ 東Ｐ +0.59 1/29 3Q -9.25
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ +0.57 1/29 3Q -10.43
<7949> 小松ウオール 東Ｐ +0.57 1/29 3Q 23.51
<8706> 極東証券 東Ｐ +0.52 1/28 3Q 6.12
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ +0.27 1/28 3Q -50.44
<2540> 養命酒 東Ｐ +0.23 1/29 3Q 27.27
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース