―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4099> 四国化ＨＤ 　　東Ｐ 　 +40.59 　　1/29　本決算　　　 21.63
<4973> 日本高純度 　　東Ｐ 　 +18.91 　　1/26　　　3Q　　　 10.12
<6952> カシオ 　　　　東Ｐ 　 +15.69 　　1/29　　　3Q　　　 80.71
<6586> マキタ 　　　　東Ｐ 　 +14.93 　　1/29　　　3Q　　　 -6.22
<4461> 一工薬 　　　　東Ｐ 　 +11.78 　　1/28　　　3Q　　　 79.54

<2359> コア 　　　　　東Ｐ 　 +10.55 　　1/29　　　3Q　　　 34.53
<8343> 秋田銀 　　　　東Ｐ　　 +9.62 　　1/28　　　3Q　　　 61.76
<9697> カプコン 　　　東Ｐ　　 +8.01 　　1/27　　　3Q　　　 64.57
<7205> 日野自 　　　　東Ｐ　　 +7.77 　　1/29　　　3Q　　　179.24
<6999> ＫＯＡ 　　　　東Ｐ　　 +6.48 　　1/28　　　3Q　　　360.38

<6349> 小森 　　　　　東Ｐ　　 +6.36 　　1/29　　　3Q　　　104.85
<6702> 富士通 　　　　東Ｐ　　 +5.94 　　1/29　　　3Q　　　132.16
<3003> ヒューリック 　東Ｐ　　 +5.63 　　1/29　本決算　　　　6.98
<7433> 伯東 　　　　　東Ｐ　　 +5.46 　　1/29　　　3Q　　　-21.62
<6501> 日立 　　　　　東Ｐ　　 +5.39 　　1/29　　　3Q　　　 56.76

<9991> ジェコス 　　　東Ｐ　　 +5.25 　　1/29　　　3Q　　　 41.86
<9536> 西部ガスＨＤ 　東Ｐ　　 +5.02 　　1/29　　　3Q　　　120.63
<9766> コナミＧ 　　　東Ｐ　　 +4.95 　　1/29　　　3Q　　　 18.30
<7751> キヤノン 　　　東Ｐ　　 +4.86 　　1/29　本決算　　　　2.68
<8609> 岡三 　　　　　東Ｐ　　 +4.62 　　1/29　　　3Q　　　 28.40

<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +4.22 　　1/29　　　3Q　　　 -0.32
<4519> 中外薬 　　　　東Ｐ　　 +4.19 　　1/29　本決算　　　　　－
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ　　 +3.80 　　1/28　　　3Q　　　-37.76
<4502> 武田 　　　　　東Ｐ　　 +3.15 　　1/29　　　3Q　　　 10.72
<8614> 東洋証券 　　　東Ｐ　　 +2.58 　　1/29　　　3Q　　　148.44

<4373> シンプレクス 　東Ｐ　　 +2.57 　　1/29　　　3Q　　　 54.97
<8628> 松井 　　　　　東Ｐ　　 +2.48 　　1/28　　　3Q　　　 35.97
<9534> 北ガス 　　　　東Ｐ　　 +2.24 　　1/29　　　3Q　　　 54.48
<6857> アドテスト 　　東Ｐ　　 +2.20 　　1/28　　　3Q　　　111.01
<6798> ＳＭＫ 　　　　東Ｐ　　 +2.17 　　1/27　　　3Q　　　 -4.92

<7931> 未来工業 　　　東Ｐ　　 +1.98 　　1/29　　　3Q　　　 -3.55
<8622> 水戸 　　　　　東Ｐ　　 +1.86 　　1/29　　　3Q　　　 26.32
<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 +1.79 　　1/29　　　3Q　　　 -9.40
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　東Ｐ　　 +1.76 　　1/29　　　3Q　　　 55.14
<9505> 北陸電 　　　　東Ｐ　　 +1.46 　　1/29　　　3Q　　　 11.72

<8793> ＮＥＣキャピ 　東Ｐ　　 +1.37 　　1/29　　　3Q　　　　4.32
<8613> 丸三 　　　　　東Ｐ　　 +1.34 　　1/29　　　3Q　　　 18.46
<9932> 杉本商 　　　　東Ｐ　　 +1.29 　　1/28　　　3Q　　　-19.11
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 +1.25 　　1/29　　　1Q　　　-21.52
<8708> アイザワ証Ｇ 　東Ｐ　　 +1.00 　　1/28　　　3Q　　　-67.03

<8624> いちよし 　　　東Ｐ　　 +0.92 　　1/29　　　3Q　　　 77.03
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 +0.89 　　1/29　　　3Q　　　 20.47
<7962> キングジム 　　東Ｐ　　 +0.74 　　1/29　　上期　　　112.22
<2664> カワチ薬品 　　東Ｐ　　 +0.65 　　1/27　　　3Q　　　-16.00
<6345> アイチコーポ 　東Ｐ　　 +0.59 　　1/29　　　3Q　　　 -9.25

<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ　　 +0.57 　　1/29　　　3Q　　　-10.43
<7949> 小松ウオール 　東Ｐ　　 +0.57 　　1/29　　　3Q　　　 23.51
<8706> 極東証券 　　　東Ｐ　　 +0.52 　　1/28　　　3Q　　　　6.12
<8595> ジャフコＧ 　　東Ｐ　　 +0.27 　　1/28　　　3Q　　　-50.44
<2540> 養命酒 　　　　東Ｐ　　 +0.23 　　1/29　　　3Q　　　 27.27

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース