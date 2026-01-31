女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズ NEW YEAR STARS 2026 in KORAKUEN」を行った。

2月7日にワールド・オブ・スターダム選手権の王者・上谷沙弥と挑戦者のスターライト・キッドが6人タッグで激突。序盤からSキッドが捕まり、場外戦では椅子攻撃などで劣勢になる。それでもリングではエルボー合戦で上谷を追い込む。膝砕きやドラゴンスクリューで上谷の膝を狙う。ストレッチマフラーホールドで捕まえたものの、あと1歩届かず。HATE軍の介入もあり18分15秒、スタークラッシャー（変形ファルコンアロー）からの片エビ固めで上谷がSキッドを仕留めた。その後は上谷はSキッドのマスクに手をかけての暴挙に出た。マスクをはぎ取り勝利を誇示。上谷は「おいキッド、今どんな気分？おい逃げんのかよ。逃げんのかよキッド」とはいだマスクを手にアピールした。「今の私とキッドとは天と地の差がある。あいつの言う新しい時代なんて一生こねーよ」と息巻いた。バックステージでも上谷は「キッドの最後の顔見た？最高だったな。ぐちゃぐちゃになっちゃって。2・7大阪のタイトル戦もあいつのクビをしっかり取ってやるから。そして、今日決めたスタークラッシャーであいての脳天から突き刺してやるよ」とマスクを手に言いたい放題だった。

敗れたSキッドは「上谷にきょうもマスクを破られ、はぎ取られ持っていかれた。こんな姿にされ、あそこまで言われて悔しいよ。悔しい。ホントに上谷にこんだけの思いがあるのに勝てない私が悔しいし、2・7大阪では私が絶対に勝つ。あの上谷を絶対にぶっ倒す。私がスターダムと女子プロレス界の顔になって上谷の時代を終わらせて、私が新しい時代を切り開いてやります。後悔させるくらいにやってやるので見といてください」とリベンジを誓っていた。