¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Á°¤«¤é´íµ¡´¶¡Öº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤ÆµÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£º£µ¨¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤òÌÜÁ°¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¡ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ä¤ä¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¶£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¸ÎÒ¡¢£³£²°ÂÂÇ£²£²ÂÇÅÀ¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÅÙÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£ÂåÂÇÍ×°÷¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤ËÂå¤ï¤ê¡Ö¿·£´ÈÖ¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ä¡¢¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤ËÆâÌî¼êÁè¤¤¤Ï¤è¤ê°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ£¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥êÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£