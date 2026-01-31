ネイルより先に見直したい。40代の手元が一気に若返る“ハンドケア名品”３選
「美は細部に宿る」と言うように、40代にとって冬の手元ケアは、顔と同じくらい印象を左右するもの。どんなにネイルを整えていても、手肌がガサガサだとふとした瞬間に老け見えを招いてしまうものです。そこで今回は、忙しい日常でも取り入れやすい、うるおいある“品格手肌”へ導く名品ハンドケアを３つ紹介します。
手を洗うたびに塗り直せない多忙派に推す【リサージ】ハンド美容液
「塗り直すのが面倒」「忘れがち」という人におすすめなのが、LISSAGE（リサージ）の「ハンドチェンジパフォーマー」。
▲リサージ「ハンドチェンジパフォーマー（ハンド美容液）」 50g ￥1,500（税抜）※編集部調べ
独自のカプセル技術と保湿成分が角層まで浸透し、塗った瞬間からなめらかでハリのある手肌に。水に濡れても落ちにくいので、頻繁な塗り直しが不要なのも高ポイントです。
色ムラや小ジワもケアする【アトリックス】高機能ハンド美容液
手肌の色ムラや小ジワを自然にカバーしたい人には、アトリックスの「ビューティーチャージプレミアム トーンアップ」がおすすめ。
▲アトリックス「ビューティーチャージプレミアム トーンアップ ハンドクリーム」 60g ／（下左画像）塗布後、（下右画像）塗布前
独自パウダーが色ムラやシワをふんわりぼかし、明るいツヤ手肌へ導きます。SPF20・PA+で紫外線対策もでき、日中のケアに最適です。
香りで気持ちまでも整える【SHIRO】ハンド美容液
保湿だけでなく癒しも求めたい人は、SHIROの「ホワイトティー ハンド美容液」を。
▲SHIRO「ホワイトティー ハンド美容液」 55g ￥3,300（税込）※編集部調べ
がごめ昆布由来成分で水分を補給し、みずみずしく軽い付け心地となっています。上品な香りがほのかに漂い、家事や仕事の合間のリフレッシュケアとして取り入れやすい１本です。
手元がうるおうと、自然と所作まで美しく見えるもの。ネイルの前にハンドケアを見直せば、冬の手肌印象がぐっと上がり、自信ある手元が手に入ります。まずは自分の生活スタイルに合う１本を見つけて、抜かりなくケアを始めてみましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
