大阪府は３１日までに、万博記念公園で「ミャクミャク再会セレモニー」とミャクミャク再会特別企画「Ｒｅｍｅｍｂｅｒ ＥＸＰＯ ｉｎ 万博記念公園」を開催すると発表した。

２月２１日の午前１１時から１１時半頃に予定されている「ミャクミャク再会セレモニー」では、移設されたミャクミャクのモニュメント「いらっしゃい」と「ワクワク」の除幕式などが行われる。元２０２５年大阪・関西万博スペシャルサポーターの伊原六花や、藤崎マーケットらが出演する。

その後から２３日まで行われるミャクミャク再会特別企画「Ｒｅｍｅｍｂｅｒ ＥＸＰＯ ｉｎ 万博記念公園」では、１９７０年と２０２５年の万博のユニフォームなどを比較できる特別展示や、それぞれの万博をポスターや映像などで振り返る企画展を開催。両万博のスタンプが同時に押せるスタンプラリーも公園の内外で実施される。

また、世界の食が楽しめるキッチンカーや、ミャクミャクが描かれたドームテント内に作られたフォトスポット、約３００平方メートルの雪の広場とミャクミャクの滑り台も設置予定。２０２５年大阪・関西万博を振り返ることで、万博のレガシーを将来に継承していくとしている。