高配当が続出する小倉競馬にＳＮＳでは驚きの反応が寄せられている。先週から開幕した１回小倉開催は２週目に突入。３１日の小倉６Ｒでは３連単のＪＲＡ歴代１位を更新する５８３６万７０６０円の配当が飛び出した。３つのレースで最低人気が馬券圏内に入る異様な事態となっている。

大荒れモードに火をつけたのは、若手騎手限定で行われた小倉６Ｒ・３歳未勝利（芝１２００メートル）。１８頭立てで単勝最低人気だったカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着にも１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単が５８３６万７０６０円の特大配当に。ＪＲＡの３連単歴代トップを塗り替える記録となった。

さらに小倉８Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１２００メートル、１８頭立て）では、４番人気のフォティック（牡６歳、栗東・飯田祐史厩舎、父エイシンヒカリ）が勝ったものの、２着に最低人気のアルマロクザンが２着、さらに１３番人気のブラックティンカーが３着に入り、３連単は２８３万２０３０円の高配当となった。

また小倉１０Ｒ・平尾台特別（ダート１７００メートル、１６頭立て）も１番人気のヴィリアリートが最下位に敗れる大波乱。３番人気のドゥラリス（牝４歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利をおさめたが、２着に最低人気のプウスカンドゥール、３着に１４番人気のコスモマルーンが続き、３連単の配当は９４万８７６０円となった。

大荒れの小倉競馬にＳＮＳでは「めちゃくちゃ荒れまくってるな」「なんで最下位人気が当たり前に馬券内おるねん」「エグすぎやろ」「今日の小倉魔境すぎるって」「なんやこれは」「冬の小倉好きです」「まーた最低１６番人気馬券内じゃん」「今日の小倉荒れすぎ」「ホント真っ先に切るような馬を買えばいいのか」「いつにも増して小倉魔境すぎる」「何が起きてんのよ」「また壊れてるやん」「荒れ方やばいねマジで」「小倉今日おかしすぎだろw」「まさに魔境」「全−全−全が最適解」などのコメントが寄せられている。