ブリオベッカ浦安がクラブ史上初めて、JFLの公式戦をホームタウン浦安市で開催

JFLのブリオベッカ浦安は1月30日、2026 JFL CUPの第1節・横河武蔵野FCとの試合を「クラブ史上初めて、JFLの公式戦をホームタウン浦安市で開催」すると発表した。

秋春制へのシーズン移行に伴い、JFLでは3月から6月にかけて特別大会として「2026 JFL CUP」が開催される。

浦安の本拠地であるブリオベッカ浦安競技場は人工芝のため、これまでJFLの公式戦では使用されてこなかった。しかし、今大会は特別ルールとして人工芝ピッチの使用が認められた。これにより3月20日に行われる第1節の横河武蔵野FCとのホームゲームがブリオベッカ浦安競技場で開催されることに決まった。浦安にとってこれがホームタウンの浦安で行う初のJFL公式戦となる。

ブリオベッカ浦安競技場はJR京葉線「舞浜駅」から徒歩10分、東京ディズニーリゾートの隣というロケーションにある競技場。ファンにとって待望だった公式戦開催となり、「立地は最高！」「ディズニー真横の最強立地、盛り上がるだろうね」「うちもここでやりたい」「JFLの試合を舞浜でできるなんて夢のよう」「シーの隣で試合とか最高じゃん」と大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）