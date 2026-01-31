宇多田ヒカル『徹子の部屋』に初出演「ずっと出たかった」 10歳の息子や母・藤圭子さんへの思い語る
歌手の宇多田ヒカルが、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演することが決定した。宇多田が『徹子の部屋』に出演するのは初めてとなる。
【写真】ロンドンから駆けつけた！息子や母への思いを語る宇多田ヒカル
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
ロンドンからお祝いに駆けつけた宇多田。実は、宇多田の亡き母であり、昭和の大人気歌手として活躍した藤圭子さんは生前、『徹子の部屋』に4回も出演。藤さんから娘・宇多田のエピソードをたくさん聞いてきた黒柳は「初めまして。でもなんだか初めてお目にかかるような気はしないわ。お母さまからいろいろお話をうかがってきたので…。50周年を迎えた番組でおいでいただけたのは、とてもうれしい！」と、初対面に感慨。
宇多田もまた、「私もこんな素敵なタイミングで初めて来ることができて、すごくうれしいです。『徹子の部屋』にはずっと出たいなと思っていて…。母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」と大感激。黒柳は宇多田のヒットナンバー「花束を君に」が大好きだとも話し、「移動中、いつも聞いています。お会いできて本当にうれしいです」と喜びを伝えた。
さらに、10歳になる“最愛の息子”や“母・藤圭子さん”への思いまで、宇多田が赤裸々に語る。また、黒柳の提案で、藤さんの『徹子の部屋』出演回を一緒に振り返ることに。1979年28歳での初登場から順を追って見ていきますが、中でも1996年、45歳で出演した際は、当時13歳の宇多田の成長をうれしそうに話していたほか、メジャーデビュー前の宇多田の歌声を黒柳に聴かせる場面も。それらのVTRを見た宇多田は、「こんなに（自分の）話をしてもらってたんですね…」と、しみじみ。宇多田が印象に残ったという、母の言葉とは。
このほか、黒柳がまたもや渾身のものまねをさく裂させる場面も。そしてなんと、黒柳のムチャブリを受け、宇多田も“とあるものまね”を披露する事態となる。
【写真】ロンドンから駆けつけた！息子や母への思いを語る宇多田ヒカル
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
宇多田もまた、「私もこんな素敵なタイミングで初めて来ることができて、すごくうれしいです。『徹子の部屋』にはずっと出たいなと思っていて…。母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」と大感激。黒柳は宇多田のヒットナンバー「花束を君に」が大好きだとも話し、「移動中、いつも聞いています。お会いできて本当にうれしいです」と喜びを伝えた。
さらに、10歳になる“最愛の息子”や“母・藤圭子さん”への思いまで、宇多田が赤裸々に語る。また、黒柳の提案で、藤さんの『徹子の部屋』出演回を一緒に振り返ることに。1979年28歳での初登場から順を追って見ていきますが、中でも1996年、45歳で出演した際は、当時13歳の宇多田の成長をうれしそうに話していたほか、メジャーデビュー前の宇多田の歌声を黒柳に聴かせる場面も。それらのVTRを見た宇多田は、「こんなに（自分の）話をしてもらってたんですね…」と、しみじみ。宇多田が印象に残ったという、母の言葉とは。
このほか、黒柳がまたもや渾身のものまねをさく裂させる場面も。そしてなんと、黒柳のムチャブリを受け、宇多田も“とあるものまね”を披露する事態となる。