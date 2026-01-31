「美人なお姉さんかと」佐久間大介、お団子ヘア＆赤のセットアップ姿！「スタイル異次元」「何頭身？」
Snow Manの佐久間大介さんは1月31日、自身のInstagramを更新。“赤のドレスコード”姿を披露しました。
【写真】佐久間大介、赤のセットアップ姿！
コメントでは「赤のドレスコード素敵すぎる」「お団子！ 似合う〜」「あまりの腰の高さ足の長さお顔の小ささ」「何頭身だっけ？ スタイルすごい」「スタイル異次元なんか？？」「スタイルモンスター過ぎました!!!」「美人なお姉さんかと思ったら」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「赤のドレスコード素敵すぎる」佐久間さんは「映画『白蛇：浮生 』公開記念初日舞台挨拶・全国同時生中継ライブビューイング 登壇させていただきました！！！」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。「今回のドレスコードは今回の映画のイメージカラーである『赤』だったので、2人とも赤い衣装！」と、ピンク髪のお団子ヘアに金のロングピアス、ボルドーカラーのセットアップを合わせたコーディネートを披露しています。佐久間さんは「お客さんも赤いお召し物を着てくださいました！ ありがとうございます」と続けました。
「赤衣装天才すぎ」2025年12月22日の投稿では、クリスマスらしい鮮やかな赤いスーツ姿を披露している佐久間さん。ファンからは「赤衣装天才すぎ」「世界一イケメンなサンタさん」「赤スーツも似合っててめっちゃ最高すぎる」「赤似合ってるね」と絶賛の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてください。
