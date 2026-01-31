則本昂大の人的補償　田中千晴にG党の本音　ファンを心配させた過去の「人的補償トラウマ」とは

田中の誠実なキャラクターに応援の声が寄せられている(C)産経新聞社

仙台の地で心機一転、活躍を目指すことになります。

則本昂大がFAで楽天から巨人へ移籍したことに伴う、人的補償問題。巨人からは田中千晴が楽天に入団することになりました。田中は自身のインスタグラムに、自ら頭を下げた写真を投稿し、巨人ファンと楽天ファンに現在の心境を綴りました。

「いきなりのことで、このお話をいただいた時は戸惑いもありましたが、徐々に気持ちも切り替わり、しっかりと前を向いています。3年間という時間でしたが、読売ジャイアンツという環境で経験させていただいたことは、僕にとってかけがえのない時間でした。学んだことをしっかりと今後の野球人生に活かさせていただきます」

「人的補償で参りました。田中千晴と申します。自分を必要としてとっていただいたことを心より感謝申し上げます。まずは顔と名前と背番号を覚えていただけるよう努めてまいります」

誠実な人柄がうかがえる、人間味にあふれたメッセージには、ファンから共感の声が多数寄せられています。

スポーツ紙のデスクは言います。

「田中は189センチの長身から繰り出す最速155キロのストレートと、切れ味鋭いフォークが武器のパワーピッチャー。2022年のドラフト会議では3位指名で巨人に入団し、ルーキーイヤーの23年には30試合に登板しましたが、翌24年には3試合の登板にとどまり、オフには右肘のクリーニング手術を受け、ファームでは好投を続けていました。しかし、巨人のブルペン陣は層が厚く、なかなか割って入る余地がない。楽天では十分、勝ちパターンで投げられる実力を備えていると思います」