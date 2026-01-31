ナンバープレートでお金持ちだと思う三重県の地名ランキング！ 2位「鈴鹿」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれた地名から、その土地の雰囲気やステータスを感じ取る人も多いでしょう。高級住宅地や洗練された街並みのイメージを持つ地名は、どこか「お金持ちそう」と思わせる魅力があります。
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う三重県の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「サーキットもありお金持ちだと思います」（50代女性／広島県）、「鈴鹿サーキットが海外のお客さんで賑やかだから、収益もすごいと思う」（40代女性／埼玉県）、「車の工場があるので良い車に乗っていそうな人が多そうだから」（20代女性／千葉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「伊勢神宮や高級リゾート、真珠産業など知られているから」（40代女性／兵庫県）、「伊勢神宮等のイメージで土地も高い印象」（30代女性／愛知県）、「伊勢神宮の歴史、リゾート地としてもブランド力、温暖な気候で過ごしやすいことから、お金持ちがたくさん移り住んでそうだから」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鈴鹿／61票2位は「鈴鹿」でした。三重県北中部に位置する鈴鹿市は、モータースポーツの聖地「鈴鹿サーキット」がある都市として全国的にも知られています。自動車産業や関連工場が多く、ものづくりの街として栄える一方で、緑豊かな自然や住宅地の整備も進んでおり、住みやすさと経済力を兼ね備えた地域です。
1位：伊勢志摩／166票1位は「伊勢志摩」でした。伊勢神宮をはじめとする歴史と信仰の象徴が息づくエリアで、観光資源にも恵まれた三重県屈指の名所です。高級旅館やリゾート施設が点在し、伊勢海老やアワビといった海産物の宝庫としても名高い地域。格式の高さと豊かな自然が融合した「伊勢志摩」ナンバーには、品格と経済的余裕を感じさせる印象があるようです。
