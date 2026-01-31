お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）とともに生出演。「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっているABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」23日放送回について言及した上で、自身の「探偵」としての演出は完全否定した。

せいやは「ここは言っていいって言ってたから言うけど」と前置きした上で「探偵の発言とか。俺の行動とか、感情の乗った言葉、もちろん演出はないです」と切り出した。

続けて「声明で出てたけど。思ったこと言うし。演出をすべて鵜呑みするみたいなことは芸人やったらないってことは分かってもらえると思うんですけど」と語り、自身の「探偵」としての振るまいをめぐっての演出は完全否定した。

23日放送回では、探偵を務めるせいやが、6人兄弟の世話をする小学6年生の長男からの「1日だけ長男を代わってほしい」との依頼に応える様子が放送された。放送終了後、ネット上では「ヤングケアラー状態」などと批判の声が上がっていた。また、せいやが依頼を終え、小学生の家から立ち去った後に、家の中の音声を流したこともあって、同局の意図を勘ぐる推察もあった。その後、局側は演出だと認めた。