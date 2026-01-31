「ＴＥＡＭ〜警視庁特別犯罪捜査本部」に出演する小澤征悦

小澤征悦、田辺誠一、西田敏行。彼らは数々の作品に出演し、どの作品においても持ち前の演技力で作品の屋台骨を支える稀有な俳優たちだ。そんな彼らが夢の競演を果たした作品が、ドラマ「ＴＥＡＭ〜警視庁特別犯罪捜査本部」(2014年、テレビ朝日系)だ。

同ドラマは、小澤演じる管理官の佐久が捜査員たちに反発されながらも、強引なやり方で事件を解決に導いていく姿を描いた異色の刑事ドラマで、田辺は佐久の部下・島野、西田は佐久の上司である刑事部長・谷中を演じている。

この作品の見どころといえば、社会の闇に斬り込んだ骨太のストーリーが挙げられる。毎回、殺人事件が発生し、捜査本部が設けられて佐久が陣頭指揮を執ることから始まるのだが、それら事件の裏には"所轄のプライド"や"警察の面子""大物議員の保身""別の国家組織の業務"など、さまざまな一筋縄ではいかない「捜査を邪魔するもの」がのさばりはびこっている。

毎回手も足も出せない状況に陥りながらも、陰で「策士」と呼ばれている佐久による"策"によって解決に向かうという、ハラハラドキドキのジェットコースターエンターテインメント作品となっている。視聴していると、個人ではどうしようもできない巨悪や組織ならではの不自由さを、佐久の一手がひっくり返す爽快感たるや、癖になってつい次の回に手が伸びてしまうほど。

■小澤は何を考えているのか分からない冷徹なキャラクターを好演

小澤征悦×田辺誠一×西田敏行。名優3人の夢の競演を見逃すな

そんな骨太のストーリーに重厚感を与えているのが役者陣の熱演だ。同ドラマが民放連ドラ初主演となる小澤は、冷徹で部下たちに直接「あなたたちは駒です」と言い切り、人望は皆無のキャラクターを好演。歯に衣着せぬ言い回しで、「駒なのだから、思考せず言われたことを愚直にやれ」という考えを押し付け、部下たちとたびたび衝突するのだが、いつしか部下たちは反骨心から事件解決に向けて多大な労力をかける展開となり、彼の言動はどこまでが"策"なのか分からないという、つかみどころのない不気味な人物として作品の柱を担っている。

不気味で何を考えているのか分からないキャラクターというのは一見演じやすいように感じるが、それが主人公となると一転して難易度が跳ね上がる。なぜなら、"不気味で何を考えているのか分からない"というのは、スパイス的に時折登場するからこそ成立するわけで、出ずっぱりのキャラクターで表現するのは"無理ゲー"に等しいからだ。だが、小澤はそのハードルの高い仕事を、「感情表現が乏しい」「せりふが少ない」「動きの幅がせまい」という悪条件を抱えながら、"ミステリアス"という魅力であふれるキャラクターにして息を吹き込んでいる。

■田辺・西田も憎めないキャラクターを抜群な演技力で魅せる

一方、田辺は"キャラの立った"佐久とは正反対のキャラクターとして島野を作り上げ、対照的な役どころで作品にギャップを付与。最も視聴者の視点に近い存在として、どこまでも"普通な人物"を作り上げ、佐久の異質さを際立たせる縁の下の力持ちな役どころを全うしている。

そして西田は、自分の出世のために佐久も島野もいいように利用する老獪な谷中を怪演。こっちの都合が悪くなればあっちにふらり、あっちが立ちいかなくなればこっちに舞い戻るというような、とらえどころのない人物として谷中を描きながら、視聴者には本当の目的を読ませないという"西田らしい魅力"あふれるキャラクターで作品を彩っている。

中でも、重厚なミステリー作品の中で、観る者をクスリとさせてくれる"笑い"の要素を盛り込んでいるところがさすがだ。作品の雰囲気を損なうことなく、さらっと"笑い"の要素を差し込んで、作品を一つ上のエンタメ作品に昇華させている。

ハラハラドキドキの骨太のストーリーを堪能しつつ、名優3人がそれぞれに作り上げたキャラクターの魅力に注目してみると、より楽しめること請け合いだ。

文＝原田健

放送情報

ＴＥＡＭ~警視庁特別犯罪捜査本部

放送日時：2026年2月23日(月)10:50〜

放送チャンネル：ファミリー劇場(スカパー！)

出演：小澤征悦、田辺誠一、塚本高史、神尾佑、田中隆三、猪野学、篠田光亮、渡辺いっけい、西田敏行

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ