テレ朝・安藤萌々アナ「黒髪ロングが正義だと思ってた」学生時代の写真公開「美少女すぎて衝撃」「レベルが違う」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/31】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。学生時代の写真を披露し、話題となっている。
【写真】28歳テレ朝美人アナ「美少女すぎて衝撃」学生時代の姿
安藤アナは「黒髪ロングが正義だと思ってた」とつづり、2016年当時の思い出の写真を公開。長い黒髪をなびかせた卒業式での姿、セーラー服姿やポロシャツ姿を披露した。「フィルターで写真撮るの流行ってましたヨネ」「ゴルフばっかりしてた」「ちょっと遅れて流行りに乗って」と当時を懐かしむコメントを添えている。
この投稿には「学生時代から可愛さのレベルが違う」「黒髪ロング姿たまらない」「美少女すぎて衝撃」「賢そう」「昔から綺麗で上品」「黒髪似合う」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤萌々アナ、黒髪ロングの学生時代の写真公開
◆安藤萌々アナの投稿に反響
