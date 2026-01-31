◇ＴＶｈ杯（３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

五輪８度出場のレジェンド・葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１回目１３０メートル、２回目１２６メートルの２１９・７点で２位に入り、国内大会で今季初の表彰台に立った。

北京五輪金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）らミラノ・コルティナ五輪代表メンバーは不在の中で行われた。今季Ｗ杯開幕メンバーの小林朔太郎（雪印メグミルク）ら国内組の実力者が出場する中、１回目に１３０メートルを飛び１位。２回目は１２６メートルを飛んだが、１４０・５メートルの大ジャンプで首位に立った小林朔にわずか２・９点差届かず２位。大会３連覇を逃し、「めちゃくちゃ悔しい。３連覇は僕にしか権利がなかった。１本目飛び終わって３連覇、来たなと思ってましたし」と肩を落とした。

１月１７、１８日に大倉山で開催されたＷ杯は、ともに予選敗退。２大会ぶりの五輪出場の可能性が消滅していた。それでも、「４年の中で自分がどう変わっていくかっていうのを期待しながら練習に励んでいきたい。最高じゃないですか、この年でやってるっていう。元気と勇気をみなさんに届けていけるならまだまだ続けます」と現役続行を宣言していたレジェンド。今季初勝利には届かなかったが、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年冬季五輪に向け、再スタート初戦で存在感を示した。