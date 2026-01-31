Garminからジュニア向け&本格派ゴルファー向けの新商品が同時登場

データ活用のプロフェッショナルとして知られるGarminが、2026年2月5日、ゴルファーのスキルアップを多角的に支える2つの新製品を同時発売します。ジュニア向けゴルフGPSウォッチ『Approach J1』とスイング計測機能を搭載したGPSゴルフナビ『Approach G82』。ゴルフを始めたばかりの子どもから、スキルアップを目指す大人まで、幅広いプレイヤーの“成長”を支えるラインアップです。

ジュニアの”楽しい”を引き出す『Approach J1』

Garminが2026年2月5日に発売する『Approach J1』は、ブランド初となるジュニア向けゴルフGPSウォッチです。ゴルフを始めたばかりの子どもたちが、楽しみながら自然と上達できるように設計されており、画面表示はシンプルで直感的。

飛距離に応じたティーアップ位置の提案や、パーやバーディを取った際に画面にセレブレーション演出が現れるなど、プレーのモチベーションを高める工夫が随所にちりばめられています。

軽量29gのボディは小さな手首にもフィットしやすく、1.2インチのAMOLEDディスプレイは直射日光下でも視認性が高く、ラウンド中のストレスを軽減します。

バッテリーはスマートウォッチモードで約10日間、GPSモードで約15時間と、練習にもラウンドにも安心して使える持続力を備えています。

製品名: Approach J1／価格: 47,800円(税込)

週刊少年チャンピオン最新号で松田好花が魅せる、卒業の朝の特別グラビア

スイング計測とGPSナビを一体化『Approach G82』

同日に発売される『Approach G82』は、練習場でもコースでも活躍するオールインワンのGPSゴルフナビです。

5インチの大画面フルカラータッチディスプレイには、世界43,000以上のゴルフコース情報が鮮明に表示され、レーダーによるスイング計測機能を使えば、ショットやパッティングの再現性を高めるための練習が自宅でも可能になります。

ラウンド中には、クラブごとの飛距離データを蓄積する｢クラブマッピング｣や、状況に応じて最適なクラブ選択を提案する｢バーチャルキャディ｣がプレーをサポート。

さらにGarminのゴルフ製品として初めて“航空写真表示”に対応し、コースのレイアウトをリアルに把握しながら戦略的に攻めることができます。

従来のマップ表示では分かりにくかったバンカー位置なども、実際の景色に近いビジュアルで確認できるため、ブラインドホールでも自信を持ってショットに臨めます。

製品名: Approach G82／価格: 95,800円(税込)

中村英美プロが語る“Garminの魅力”と新製品への期待

新商品発表会には、Garminアンバサダーであり、女性として初めてPGAティーチングプロA級ライセンスを取得した中村英美プロが登壇しました。

中村プロはGarminの魅力を｢準備、実践、振り返りの3ステップでスキルアップできる点｣と語り、キャディーがつかないラウンドでも“専属キャディーが隣にいるような手厚いサポート”を感じられるとコメントしました。

また、航空写真表示については｢実際の景色とほとんど同じように見えるので、コースの状況を正確に把握でき、自信を持って攻められる。｣とその実用性を強調。

さらに｢今日初めて製品を見て、こんな機能もあるんだとワクワクしました。ぜひ多くの方に使っていただき、楽しいゴルフライフを過ごしてほしい。｣と期待を寄せました。