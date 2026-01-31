お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」（土曜午後1時）に出演。加賀料理の思い出を語った。

この日は石川県のMRO北陸放送から生放送となった。伊達はオープニングで「金沢いいね」と声を弾ませると、「家族旅行でも来たことあるんですけど、文化がある。城下町のところもあって、ひがし茶屋街とか歴史感じるね。兼六園があったり。夜の繁華街もタクシーで通りましたけどすごい盛り上がってる」と持ち上げた。

一方で「ただ加賀料理は一切、味しないっていうのを私は経験してますので」と伝統料理の独自の味付けの感想をコメント。家族旅行で金沢のホテルに宿泊した時のことを「そこでお料理が加賀料理なわけ。どれがメインだったんだろうって思うぐらいの」と自身が感じた味の薄さを正直に振り返った。

富澤たけしが「あなたが味濃いの好きだからです」と苦笑すると、伊達は「どうやったらこんなに味をなくせるんだろうぐらい味がしなかった。まあ、俺の味覚の問題もあるんでしょうけど」としつつ、「治部煮でしたっけ。あるんですよ、お料理が。鴨肉かな？本当に自然の味というか、素材の味というか。全部にしょうゆかけましたけど」とぶっちゃけた。

富澤が「しょっぱいの好きだからそうなっちゃう」とあきれると、伊達は「東北人の舌だから」と言い訳していた。