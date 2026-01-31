「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が30日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。将来的に自民党と中道改革連合が連立を組む可能性に言及した。

ひろゆき氏はリスナーからの質問に答えつつ、衆院選（2月8日投開票）や自民党の今後などについての話題になった。

そして「（単独）過半数を自民党がとれるかとれないかという話になると、結構厳しいんじゃないかと思ってるんですけど、とはいえ、（自民党が単独で）過半数になってしまうというほうが僕は良くないと思ってるんですよ。野党との協議が生まれて政策が実行されていく…っていうのがあるので、なので僕は今の自民党少数与党と野党がくっついていくっていうパターンのほうが、公明党と組んでいくよりも全然いいんじゃないかと思っていて」などと持論を話した。

その後、自民党と連立を組む党がどこになるかという話になり「ただ、中道と連立になったらちょっと驚くよね。これがね、可能性としてはゼロではないと思うんだよね」と述べた。その理由として「立憲民主党と公明党で（党内の）“おかしな人”たちを切り捨てたじゃないですか。というふうに考えると、もともと中道改革連合の片方である公明党って、自民党と一緒に政権を長い間、やってたじゃないですか。だからもともと公明党と自民党は仲良くやってたんですよ。で、立憲民主党の中の“おかしな人たち”を排除しました…ってなると、政策的には、別にそんなに（自民党と）変わんないんじゃね？っていう」などと説明した。

さらに「なので立憲の右派部門と公明党というのであれば、実はもともと自民党と言ってることそんなに変わんないんじゃねえの？っていう。ぶっちゃけ今回僕、中道改革連合と自民党の政策の違い、よく分かってないんですよね。大して変わらんやん、っていう。僕が見てる限り、そんなに大して変わらんよねっていう。であとね、公約って誰も守らないじゃん？ やらないわけだから、お互いに（一緒に）やったとしても大して変わらないよねっていう」などとの見方を示した。